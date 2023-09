Rencontre littéraire – Un aller retour dans le noir 1 place Henri Sibor Garlin, 29 septembre 2023, Garlin.

Garlin,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du Week-end « Aller retour dans le noir » , rencontre avec Thomas BRONNEC . Lectures d’extraits de « Collapsus » par le groupe à Vive Voix. En partenariat avec La Librairie Biau.

Sur inscription, places limitées..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . EUR.

1 place Henri Sibor Médiathèque, salle Saint Pierre

Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the Week-end « Aller retour dans le noir » (Return to the dark), meeting with Thomas BRONNEC. Readings of excerpts from « Collapsus » by the group à Vive Voix. In partnership with La Librairie Biau.

Registration required, places limited.

En el marco del fin de semana « Aller retour dans le noir », encuentro con Thomas BRONNEC. Lectura de extractos de « Collapsus » por el grupo à Vive Voix. En colaboración con La Librairie Biau.

Inscripción obligatoria, plazas limitadas.

Im Rahmen des Wochenendes « Aller retour dans le noir » , Treffen mit Thomas BRONNEC . Lesung von Auszügen aus « Collapsus » durch die Gruppe à Vive Voix. In Partnerschaft mit La Librairie Biau.

Nach Anmeldung, begrenzte Plätze.

