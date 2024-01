Visite guidée ‘La route des peintres’ 1 Place Guynemer Antibes, vendredi 26 janvier 2024.

Antibes Alpes-Maritimes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 10:00:00

fin : 2024-01-26

Venez découvrir Antibes à travers le regard des différents artistes qui ont peint la ville et ses paysages.

Vous suivez les traces de ces artistes et comprendrez leur fascination pour la lumière unique et les couleurs magiques de la Côte d’Azur.

EUR.

1 Place Guynemer

Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-02 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins