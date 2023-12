Visite guidée ‘La route des peintres’ 1 Place Guynemer Antibes, 1 décembre 2023, Antibes.

Antibes,Alpes-Maritimes

Venez découvrir Antibes à travers le regard des différents artistes qui ont peint la ville et ses paysages.

Vous suivez les traces de ces artistes et comprendrez leur fascination pour la lumière unique et les couleurs magiques de la Côte d’Azur..

2023-12-15 10:00:00 fin : 2023-12-15 . EUR.

1 Place Guynemer

Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover Antibes through the eyes of the various artists who have painted the town and its landscapes.

Follow in the footsteps of these artists and understand their fascination with the unique light and magical colors of the Côte d’Azur.

Venga a descubrir Antibes a través de los ojos de los diferentes artistas que pintaron la ciudad y sus paisajes.

Seguirá los pasos de estos artistas y comprenderá su fascinación por la luz única y los colores mágicos de la Costa Azul.

Entdecken Sie Antibes durch die Augen der verschiedenen Künstler, die die Stadt und ihre Landschaften gemalt haben.

Sie folgen den Spuren dieser Künstler und verstehen ihre Faszination für das einzigartige Licht und die magischen Farben der Côte d’Azur.

Mise à jour le 2023-11-26 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins