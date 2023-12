Visite guidée ‘Le vieil Antibes pas à pas’ 1 Place Guynemer Antibes, 1 décembre 2023, Antibes.

Antibes,Alpes-Maritimes

Venez découvrir à pied l’histoire passionnante de la ville d’Antibes, cité crée par les Grecs et développée par les Romains, dévastée par les barbares puis fortifiée sous Henri IV et Louis XIV..

2023-11-28 10:00:00 fin : 2023-11-28 . EUR.

1 Place Guynemer

Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover on foot the fascinating history of Antibes, a city created by the Greeks and developed by the Romans, devastated by the barbarians and then fortified under Henry 4 and Louis 14.

Venga a pie y descubra la fascinante historia de Antibes, ciudad fundada por los griegos y desarrollada por los romanos, devastada por los bárbaros y luego fortificada bajo Enrique IV y Luis XIV.

Entdecken Sie zu Fuß die spannende Geschichte der Stadt Antibes. Die Stadt wurde von den Griechen gegründet und von den Römern ausgebaut, von den Barbaren verwüstet und dann unter Heinrich IV. und Ludwig XIV. befestigt.

Mise à jour le 2023-11-26 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins