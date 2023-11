Rencontre-dédicace avec Clara Renard 1 Place Goutzwiller Altkirch, 25 novembre 2023, Altkirch.

Altkirch,Haut-Rhin

Séance dédicaces avec Clara Renard à l’occasion de la parution de ses 2 derniers livres : Moon Boots & Mikados et Il n’y a pas que les oignons qui font pleurer..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:00:00. 0 EUR.

1 Place Goutzwiller

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



Signing session with Clara Renard to celebrate the publication of her latest 2 books: Moon Boots & Mikados and Il n’y a pas que les oignons qui font pleurer.

Sesión de firmas con Clara Renard con motivo de la publicación de sus dos últimos libros: Moon Boots & Mikados e Il n’y a pas que les oignons qui font pleurer.

Signierstunde mit Clara Renard anlässlich der Veröffentlichung ihrer beiden neuesten Bücher: Moon Boots & Mikados und Il n’y a pas que les oignons qui font pleurer (Es gibt nicht nur Zwiebeln, die zum Weinen bringen).

