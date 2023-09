Donnez à lire 1 Place Goutzwiller Altkirch, 17 octobre 2023, Altkirch.

Altkirch,Haut-Rhin

Offrons un livre à un enfant qui n’en a pas. Une initiative du Syndicat de la Librairie Française, parrainée par François Busnel..

2023-10-17 fin : 2023-11-20 . EUR.

1 Place Goutzwiller

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



Let’s give a book to a child who doesn’t have one. An initiative of the Syndicat de la Librairie Française, sponsored by François Busnel.

Regalemos un libro a un niño que no lo tiene. Una iniciativa del Syndicat de la Librairie Française, apadrinada por François Busnel.

Schenken wir einem Kind, das kein Buch hat, ein Buch. Eine Initiative des Syndicat de la Librairie Française unter der Schirmherrschaft von François Busnel.

