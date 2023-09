Après-midi rencontre groupe d’entraide mutuelle Les Soleils du Sundgau 1 Place Goutzwiller Altkirch, 30 septembre 2023, Altkirch.

Altkirch,Haut-Rhin

Après-midi rencontre avec le groupe d’entraide mutualle Les Soleils du Sundgau qui vous présentera son receuil « Nous »..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 16:00:00. 0 EUR.

1 Place Goutzwiller

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



Afternoon meeting with the mutual aid group Les Soleils du Sundgau, which will present its « Nous » collection.

Reunión por la tarde con el grupo de ayuda mutua Les Soleils du Sundgau, que presentará su colección « Nous ».

Nachmittags Treffen mit der Selbsthilfegruppe Mutualle Les Soleils du Sundgau, die Ihnen ihren Band « Nous » vorstellt.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme du Sundgau