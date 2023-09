Soirée rencontre animée par Auguste Vonville 1 Place Goutzwiller Altkirch, 27 septembre 2023, Altkirch.

Altkirch,Haut-Rhin

La librairie MILLE FEUILLES vous convie à une soirée animée par Auguste VONVILLE, pour le livre PLANTES OBSIDIONALES de François VERNIER

2023-09-27 fin : 2023-09-27 . 0 EUR.

1 Place Goutzwiller

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



The MILLE FEUILLES bookshop invites you to an evening hosted by Auguste VONVILLE, for the book PLANTES OBSIDIONALES by François VERNIER

La librería MILLE FEUILLES le invita a una velada organizada por Auguste VONVILLE, con motivo del libro PLANTES OBSIDIONALES de François VERNIER

Die Buchhandlung MILLE FEUILLES lädt Sie zu einem von Auguste VONVILLE moderierten Abend ein, an dem das Buch PLANTES OBSIDIONALES von François VERNIER vorgestellt wird

