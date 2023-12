URBAN TRAIL DE MONTPELLIER 1 Place Georges Frêche Montpellier, 13 janvier 2024, Montpellier.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13

fin : 2024-01-13

Ne manquez pas l’Urban Trail Nocturne de Montpellier le 13 janvier 2024 !

►L’événement running qui sort des courses classiques.

Vous allez être surpris par la splendeur et l’originalité de la ville de Montpellier. Une course où le plaisir n’est pas que de courir mais aussi découvrir, s’amuser et faire des rencontres. La ville dédiée aux coureurs : pas de voitures et un parcours avec des points de vue exceptionnels illuminés.

Un départ simultané se fera à 19h une fois la nuit tombée pour les deux distances : la nouvelle, la distance découverte/débutant de 7 km et la distance historique de 12 km. Grâce à leurs frontales, les coureurs pourront passer de nuit à travers des lieux historiques de Montpellier. Cette année c’est disco donc on compte sur tous les participants et supporters pour respecter le thème et venir déguisé.

Inscriptions obligatoires en ligne

Retrouvez le programme complet sur le site internet de l’événement.

1 Place Georges Frêche

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



