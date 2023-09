Soirée flechettes 1 Place Georges Brassens Saint-Barthélemy-de-Vals, 14 octobre 2023, Saint-Barthélemy-de-Vals.

Saint-Barthélemy-de-Vals,Drôme

L’association ALLAD organise la Soirée fléchettes. Snack et bières. Soirée sur réservation..

2023-10-14 19:30:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

1 Place Georges Brassens salle des fêtes

Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The ALLAD association organizes a darts evening. Snack and beer. Evenings must be booked in advance.

La asociación ALLAD organiza una velada de dardos. Aperitivo y cerveza. Las veladas deben reservarse con antelación.

Der Verein ALLAD organisiert den Dart-Abend. Snacks und Bier. Abend auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche