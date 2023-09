Visite guidée « Le monument aux morts de Chabeuil » 1 place Genissieu Chabeuil, 11 novembre 2023, Chabeuil.

Chabeuil,Drôme

Dessiné par Henri Joulie et Joseph Bissuel, sculpté par Jean-Baptiste Larrivé,

le monument aux morts de Chabeuil à cette particularité d’être composé de trois plaques sculptées, adossées à la façade de la porte fortifiée du bourg..

2023-11-11 14:30:00 fin : 2023-11-11 . EUR.

1 place Genissieu RDV devant la mairie

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Designed by Henri Joulie and Joseph Bissuel, sculpted by Jean-Baptiste Larrivé,

chabeuil?s war memorial has the distinctive feature of being composed of three sculpted plaques, set against the façade of the town?s fortified gate.

Diseñado por Henri Joulie y Joseph Bissuel, y esculpido por Jean-Baptiste Larrivé,

el memorial de guerra de Chabeuil tiene la particularidad de estar formado por tres placas esculpidas adosadas a la fachada de la puerta fortificada de la ciudad.

Entworfen von Henri Joulie und Joseph Bissuel, gemeißelt von Jean-Baptiste Larrivé,

das Kriegerdenkmal von Chabeuil besteht aus drei gemeißelten Platten, die an die Fassade des befestigten Stadttors angelehnt sind.

Mise à jour le 2023-09-27 par Valence Romans Tourisme