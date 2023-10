Festival des langues 1 Place Gaston Paillhou Tours, 25 novembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Le Festival des Langues est devenu le rendez-vous annuel des langues à Tours, en Touraine, en région Centre.. C’est l’occasion pour des centaines de personnes de se familiariser avec la culture d’un pays à travers ses spécificités linguistiques, sa musique et ses danses, sa cuisine ….

Samedi 2023-11-25 11:00:00 fin : 2023-11-26 19:00:00. EUR.

1 Place Gaston Paillhou

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Festival des Langues has become the annual meeting place for languages in Tours, Touraine and the Centre region. It’s an opportunity for hundreds of people to familiarize themselves with the culture of a country through its linguistic specificities, its music and dances, its cuisine?

El Festival des Langues se ha convertido en la cita anual de las lenguas en Tours, Touraine y la región Centro. Es una oportunidad para que cientos de personas se familiaricen con la cultura de un país a través de sus especificidades lingüísticas, su música y sus danzas, su gastronomía..

Das Festival des Langues ist zum jährlichen Sprachentreffen in Tours, in der Touraine, in der Region Centre? geworden. Es bietet Hunderten von Menschen die Gelegenheit, sich mit der Kultur eines Landes durch seine sprachlichen Besonderheiten, seine Musik und Tänze, seine Küche? vertraut zu machen

