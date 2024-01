PROJECTION DU FILM « LA TERRE PARLE ARABE » – COSMOPOLITHÈQUE DE BÉZIERS 1 Place Garibaldi Béziers, mardi 16 janvier 2024.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16 18:30:00

fin : 2024-01-16

Découvrez le film « La Terre parle arabe » (1h) de Maryse Gargour et échanger autour de celui-ci pendant un moment de partage. Ce film est un documentaire construit essentiellement sur des citations des leaders sionistes, sur des archives audiovisuelles inédites, sur la presse de l’époque et sur des documents diplomatiques occidentaux croisés avec des témoignages de personnes ayant vécu directement cette période. « La Terre parle arabe » croise le regard de l’historien et du cinéaste pour partager l’histoire des terres de la Palestine.

.

1 Place Garibaldi

Béziers 34500 Hérault Occitanie



