FESTIVAL L’ESPOIR S’INVITE À LA COSMOPOLITHÈQUE 1 Place Garibaldi Béziers, 3 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Durant 3 jours, la Cosmopolithèque organise le festival « L’Espoir S’invite ». Au programme, musique, danses, projection de film, débat, découverte tai-chi…Participation libre..

2023-11-03 10:30:00 fin : 2023-11-03 . .

1 Place Garibaldi

Béziers 34500 Hérault Occitanie



For 3 days, the Cosmopolithèque is organizing the « L’Espoir S’invite » festival. On the program: music, dance, film screening, debate, tai-chi discovery…Free participation.

Durante 3 días, la Cosmopolithèque organiza el festival « L’Espoir S’invite ». En el programa: música, danza, proyección de películas, debates, tai-chi… Entrada gratuita.

Drei Tage lang organisiert die Cosmopolithèque das Festival « L’Espoir S’invite » (Die Hoffnung lädt ein). Auf dem Programm stehen Musik, Tänze, Filmvorführungen, Debatten, Tai Chi…Freie Teilnahme.

