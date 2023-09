LES RENDEZ-VOUS DES PITCHOUNS 1 Place Garibaldi Béziers, 27 septembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Tous les mercredis, divers ateliers sont proposés aux enfants de 0 à 6 ans, accompagné par un parent. Participation libre..

2023-09-27 09:30:00 fin : 2023-09-27 11:45:00. .

1 Place Garibaldi

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Every Wednesday, various workshops are offered for children aged 0 to 6, accompanied by a parent. Free admission.

Todos los miércoles se ofrecen diversos talleres para niños de 0 a 6 años, acompañados de uno de sus padres. Entrada gratuita.

Jeden Mittwoch werden verschiedene Workshops für Kinder von 0 bis 6 Jahren angeboten, die von einem Elternteil begleitet werden. Teilnahme frei.

Mise à jour le 2023-09-16 par OT BEZIERS MEDITERRANEE