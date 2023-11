ATELIER CHANSON À LA COSMOPOLITHÈQUE 1 Place Garibaldi Béziers, 25 septembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Corentin Coko, auteur compositeur interprète, diplômé d’un master en musicologie, vous propose un atelier de chant dans une démarche plus globale sur la voix, centrée sur « l’être » plutôt que sur le faire. Renseignement et inscription par téléphone ou par mail..

2023-09-25 18:30:00 fin : 2023-09-25 20:30:00. .

1 Place Garibaldi

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Corentin Coko, author-composer-performer with a master’s degree in musicology, offers a singing workshop as part of a more global approach to the voice, focused on « being » rather than « doing ». Information and registration by phone or e-mail.

Corentin Coko, cantautor con un máster en musicología, ofrece un taller de canto en el marco de un enfoque más global de la voz, centrado en el « ser » más que en el « hacer ». Información e inscripciones por teléfono o correo electrónico.

Corentin Coko, Autor, Komponist und Interpret mit einem Master in Musikwissenschaft, bietet Ihnen einen Gesangsworkshop im Rahmen eines umfassenderen Ansatzes zur Stimme an, bei dem es eher um das « Sein » als um das « Tun » geht. Informationen und Anmeldung per Telefon oder E-Mail.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE