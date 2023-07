NINO / NINA 1 Place Garibaldi Béziers, 2 juillet 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Léger, drôle … énergique, Nina est à la poursuite de Nino Ferrer. Eloïse Alibi interprète Nina avec brio, et revisite le répertoire de Nino.

Elle nous emporte avec ses deux musiciens et titille notre mémoire musicale, avec les Cornichons ou le Téléphon en direction le sud jusqu’à la Baie de Rio, en passant par « Galipoli, les Etats-Unis, le Guatemala, le Nicaragua …», à la redécouverte des trésor.

2023-07-02 19:00:00 fin : 2023-07-02 . .

1 Place Garibaldi

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Light, funny? energetic, Nina is in pursuit of Nino Ferrer. Eloïse Alibi plays Nina with brio, and revisits Nino’s repertoire.

Together with her two musicians, she takes us on a musical journey, titillating our musical memory, with Les Cornichons or Le Téléphon, as we head south to the Bay of Rio, passing through « Galipoli, the United States, Guatemala, Nicaragua? », rediscovering the treasures of Nino Ferrer

Ligera, divertida… enérgica, Nina persigue a Nino Ferrer. Eloïse Alibi interpreta a Nina con brío y repasa el repertorio de Nino.

Ella y sus dos músicos nos llevan por el camino de los recuerdos, con Les Cornichons y Le Téléphon, rumbo al sur de la Bahía de Río, pasando por Galipoli, Estados Unidos, Guatemala y Nicaragua, y redescubriendo los tesoros de Nino Ferrer

Leicht, lustig? energiegeladen, Nina ist Nino Ferrer auf der Spur. Eloïse Alibi interpretiert Nina mit Bravour und lässt das Repertoire von Nino neu aufleben.

Sie nimmt uns mit ihren beiden Musikern mit und kitzelt unser musikalisches Gedächtnis, mit den Cornichons oder dem Téléphon in Richtung Süden bis zur Bucht von Rio, über « Galipoli, die Vereinigten Staaten, Guatemala, Nicaragua? », zur Wiederentdeckung der Schätze

Mise à jour le 2023-06-30 par OT BEZIERS MEDITERRANEE