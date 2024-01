Exposition : Toy Photography 1 Place François Mitterrand Montivilliers, lundi 8 janvier 2024.

Montivilliers Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-08

fin : 2024-02-13

Wookie Revenge (Sébastien Lambert) présente ses créations sur les cimaises de la Mairie et de la salle Michel Vallery jusqu’au 13 février.

Très inspiré par la culture geek, l’artiste met en scène des figurines de personnages iconiques de la culture pop : Dark Vador, Alien, Indiana Jones, E.T, Les Gardiens de la Galaxie…

Plus que de simples clichés, c’est tout un univers que le photographe met en scène. Sébastien Lambert conçoit tous les décors, les éclairages et les effets des saynètes de ses personnages dont il soigne la prise de vue au plus près.

L’exposition est visible en Mairie aux heures d’ouvertures, ainsi qu’à la salle Michel Vallery du mercredi au vendredi, de 14h à 17h30, et lors des représentations de spectacles.

Wookie Revenge (Sébastien Lambert) présente ses créations sur les cimaises de la Mairie et de la salle Michel Vallery jusqu’au 13 février.

Très inspiré par la culture geek, l’artiste met en scène des figurines de personnages iconiques de la culture pop : Dark Vador, Alien, Indiana Jones, E.T, Les Gardiens de la Galaxie…

Plus que de simples clichés, c’est tout un univers que le photographe met en scène. Sébastien Lambert conçoit tous les décors, les éclairages et les effets des saynètes de ses personnages dont il soigne la prise de vue au plus près.

L’exposition est visible en Mairie aux heures d’ouvertures, ainsi qu’à la salle Michel Vallery du mercredi au vendredi, de 14h à 17h30, et lors des représentations de spectacles.

.

1 Place François Mitterrand Mairie de Montivilliers et Salle Michel Vallery

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie