RENCONTRE SANTÉ METTRE DU MOUVEMENT DANS SA VIE 1 Place Francis Ponge Montpellier, 12 décembre 2023, Montpellier.

Le 12 décembre prochain, la Mutualité Française Occitanie et la ville de Montpellier invitent le grand public à se sensibiliser à la thématique de la sédentarité.

2023-12-12 18:00:00 fin : 2023-12-12 20:00:00. .

1 Place Francis Ponge

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



On December 12, Mutualité Française Occitanie and the city of Montpellier invite the general public to learn more about sedentary lifestyles

El 12 de diciembre, la Mutualidad Francesa de Occitania y la ciudad de Montpellier invitan al público en general a tomar conciencia del problema del sedentarismo

Am 12. Dezember laden die Mutualité Française Occitanie und die Stadt Montpellier die breite Öffentlichkeit ein, sich für die Thematik der Bewegungsarmut zu sensibilisieren

