RACONTE-MOI LA VIE SUR TERRE 1 Place Francis Morand, 13 juillet 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Suivez la dérive des continents et les changements climatiques, découvrez les traces des animaux disparus : des premières formes de vie sur Terre aux requins géants en passant par les dinosaures. .

2023-07-13 à 15:30:00 ; fin : 2023-07-13 16:45:00. EUR.

1 Place Francis Morand

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Follow the continental drift and climate changes, discover the traces of extinct animals: from the first forms of life on Earth to giant sharks and dinosaurs

Siga la deriva continental y los cambios climáticos, descubra las huellas de animales extinguidos: desde las primeras formas de vida en la Tierra hasta los tiburones gigantes y los dinosaurios

Verfolgen Sie das Auseinanderdriften der Kontinente und den Klimawandel, entdecken Sie die Spuren ausgestorbener Tiere: von den ersten Lebensformen auf der Erde über Dinosaurier bis hin zu riesigen Haien

Mise à jour le 2023-05-20 par OT LODEVOIS ET LARZAC