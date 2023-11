Euskal Kafea eta Euskal Xokoa – La saison de l’Euskara – Euskararen urtaroa 1 place Foch Saint-Jean-de-Luz, 1 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Moment convivial pour discuter en euskara, quel que soit son niveau, mais aussi de découvrir les ouvrages en langue (presse, livres, BD, DVD, musique…) disponibles à la médiathèque.

Lagun arteko momentua euskaraz mintzatzeko, edozein dela ere zure maila, baina baita ere mediatekan eskuragarri diren euskarazko obrak deskubritzea (prentsa, liburuak, komikiak, DVDak, musika…)..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 12:30:00. EUR.

1 place Foch Médiathèque

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A friendly opportunity to chat in Basque, whatever your level, as well as discover the language resources (press, books, comics, DVDs, music, etc.) available at the media library.

Una oportunidad amistosa para hablar en euskera, sea cual sea su nivel, y también para descubrir los recursos lingüísticos (prensa, libros, cómics, DVD, música, etc.) disponibles en la mediateca.

Geselliger Moment, um sich auf Euskara zu unterhalten, unabhängig vom Sprachniveau, aber auch um die in der Mediathek verfügbaren Werke in der Sprache zu entdecken (Presse, Bücher, Comics, DVDs, Musik?).

