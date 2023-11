Marché de Noël des écoles du Pays Toy 1 Place Eth Marcadaou Esquièze-Sère, 9 décembre 2023, Esquièze-Sère.

Comme tous les ans nous vous proposerons nos désormais célèbres couronnes de buis et les créations des enfants. Concernant les couronnes vous pourrez les acheter le jour du marché ou passer commande au 06 37 30 75 54 ( en nous indiquant le nombre et les couleurs désirés). Nous vous contacterons dès qu’elles seront prêtes. Nous avons aussi besoin de vos talents de pâtissiers pour nous préparer crêpes et gâteaux que nous vendrons à la buvette. À très vite nous comptons sur vous !.

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

1 Place Eth Marcadaou Devant la mairie

Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



As every year we will propose you our famous boxwood wreaths and the children’s creations. Concerning the wreaths, you can buy them on the market day or order them by calling 06 37 30 75 54 (indicating the number and the colors you want). We will contact you as soon as they are ready. We also need your baking talents to prepare pancakes and cakes that we will sell at the refreshment stand. We look forward to seeing you soon!

Como cada año, ofreceremos nuestras famosas coronas de boj y las creaciones de los niños. Puede comprar las coronas el día del mercado o puede encargarlas llamando al 06 37 30 75 54 (indicando el número y los colores que desea). Nos pondremos en contacto con usted en cuanto estén listos. También necesitamos tus conocimientos de repostería para preparar tortitas y pasteles que venderemos en el puesto de refrescos. Esperamos verle pronto

Wie jedes Jahr bieten wir Ihnen unsere mittlerweile berühmten Buchsbaumkränze und die Kreationen der Kinder an. Die Kränze können Sie am Markttag kaufen oder unter der Nummer 06 37 30 75 54 bestellen (mit Angabe der Anzahl und der gewünschten Farben). Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald sie fertig sind. Wir brauchen auch Ihre Backkünste, um uns Crêpes und Kuchen zuzubereiten, die wir an der Bar verkaufen werden. Bis bald zählen wir auf Sie!

