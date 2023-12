Téléthon 2023 1 Place Eth Marcadaou Esquièze-Sère, 4 décembre 2023, Esquièze-Sère.

Esquièze-Sère,Hautes-Pyrénées

Animations dans le cadre du Téléthon organisées par la mairie d’Esquièze-Sère. Tous les bénéfices seront reversés à l’AFM TELETHON 2023. « La course du muscle » s’adresse aux élèves et jeunes. Le but étant qu’ils effectuent un nombre de tours d’un circuit de 100m (devant la mairie)..

2023-12-08 fin : 2023-12-09 . EUR.

1 Place Eth Marcadaou ESQUIEZE-SERE

Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Telethon events organized by Esquièze-Sère town council. All proceeds go to AFM TELETHON 2023. « La course du muscle » is aimed at schoolchildren and young people. The aim is to complete a number of laps of a 100m circuit (in front of the town hall).

Actos del Teletón organizados por el ayuntamiento de Esquièze-Sère. Todos los beneficios se donarán a AFM TELETHON 2023. la « muscle race » está dirigida a escolares y jóvenes. El objetivo es que den varias vueltas a un circuito de 100 metros (frente al ayuntamiento).

Veranstaltungen im Rahmen des Telethon, organisiert von der Gemeindeverwaltung von Esquièze-Sère. Alle Einnahmen gehen an die AFM TELETHON 2023. der « Muskellauf » richtet sich an Schüler und Jugendliche. Ziel ist es, eine bestimmte Anzahl von Runden auf einem 100m langen Rundkurs (vor dem Rathaus) zu absolvieren.

