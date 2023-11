CONCERTS DU NOUVEL AN 1 Place Dupuy Toulouse, 29 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

RÉVEILLONNEZ AVEC HERVÉ NIQUET ! Au programme musical de ce réveillon festif, des extraits d’opérettes, des classiques viennois et des perles de chansons parisiennes..

2023-12-29 fin : 2023-12-29 21:00:00. 18 EUR.

1 Place Dupuy HALLE AUX GRAINS

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



RÉVEILLONNEZ AVEC HERVÉ NIQUET! The musical program for this festive New Year’s Eve includes operetta excerpts, Viennese classics and Parisian chanson gems.

¡RECIBA EL AÑO NUEVO CON HERVÉ NIQUET! El programa musical de esta Nochevieja festiva incluye fragmentos de opereta, clásicos vieneses y joyas de la chanson parisina.

FEIERN SIE MIT HERVÉ NIQUET! Auf dem musikalischen Programm dieses festlichen Silvesterabends stehen Auszüge aus Operetten, Wiener Klassiker und Perlen der Pariser Chansons.

