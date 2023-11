LE TESTAMENT D’ORPHÉE 1 Place Dupuy Toulouse, 7 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

L’Orchestre national du Capitole retrouve son ancien Directeur musical Tugan Sokhiev et la pianiste Maria João Pires pour deux chefs-d’œuvre romantiques..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 21:45:00. 18 EUR.

1 Place Dupuy HALLE AUX GRAINS

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



The Orchestre national du Capitole reunites with former Music Director Tugan Sokhiev and pianist Maria João Pires for two romantic masterpieces.

La Orquesta Nacional del Capitolio se reúne con su antiguo director musical, Tugan Sokhiev, y la pianista Maria João Pires para interpretar dos obras maestras del romanticismo.

Das Orchestre National du Capitole trifft sich mit seinem ehemaligen Musikdirektor Tugan Sokhiev und der Pianistin Maria João Pires für zwei romantische Meisterwerke.

Mise à jour le 2023-09-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE