Toulouse SPLENDEURS VISIONNAIRES 1 Place Dupuy Toulouse, 2 décembre 2023, Toulouse. Toulouse,Haute-Garonne Grand concert symphonique sous la direction de Tarmo Peltokoski, accompagné de Renaud Capuçon..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 21:45:00. 18 EUR.

1 Place Dupuy HALLE AUX GRAINS

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Grand symphonic concert conducted by Tarmo Peltokoski, accompanied by Renaud Capuçon. Un gran concierto sinfónico dirigido por Tarmo Peltokoski, acompañado por Renaud Capuçon. Großes Symphoniekonzert unter der Leitung von Tarmo Peltokoski, begleitet von Renaud Capuçon.

