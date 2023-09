IMMORTEL REQUIEM 1 Place Dupuy Toulouse, 26 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Un Mozart au teint cireux dictant de son lit de mort le Confutatis à un Salieri décontenancé….

2023-10-26 fin : 2023-10-26 22:00:00. 18 EUR.

1 Place Dupuy HALLE AUX GRAINS

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



A waxy Mozart dictating Confutatis from his deathbed to a bewildered Salieri?

¿Un Mozart céreo dictando Confutatis desde su lecho de muerte a un Salieri desconcertado?

Ein wächserner Mozart, der einem verwirrten Salieri vom Sterbebett aus den Konfutatis diktiert?

Mise à jour le 2023-09-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE