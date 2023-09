PAYSAGES SCANDINAVES 1 Place Dupuy Toulouse, 13 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Un programme mettant le cap vers la Scandinavie, sous la direction de Ryan Bancroft..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 22:00:00. 18 EUR.

1 Place Dupuy HALLE AUX GRAINS

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



A program headed for Scandinavia, under the direction of Ryan Bancroft.

Un programa rumbo a Escandinavia, dirigido por Ryan Bancroft.

Ein Programm mit Kurs auf Skandinavien unter der Leitung von Ryan Bancroft.

Mise à jour le 2023-09-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE