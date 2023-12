Chocolat chaud à L’Office. 1, place Dubernet Le Teich, 1 décembre 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

Voici revenu le temps du chocolat chaud ! Venez le déguster à l’Office de Tourime, vous êtes cordialement invité !

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h, l’équipe vous attend avec grand plaisir pour partager ce moment festif..

2023-12-13

1, place Dubernet Office de Tourisme

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



It’s hot chocolate time again! Come and enjoy it at the Office de Tourime, you’re cordially invited!

From 10 a.m. to 12.30 p.m. and from 2 p.m. to 5 p.m., the team looks forward to welcoming you to share this festive moment.

¡Ha llegado la hora del chocolate caliente! Venga a disfrutarlo a la Oficina de Turismo, ¡está cordialmente invitado!

De 10:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:00, el equipo estará encantado de recibirle en esta ocasión festiva.

Jetzt ist es wieder Zeit für heiße Schokolade! Probieren Sie sie im Office de Tourime, Sie sind herzlich eingeladen!

Von 10:00 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr erwartet Sie das Team mit großem Vergnügen, um diesen festlichen Moment mit Ihnen zu teilen.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Le Teich