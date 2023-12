Noël O’village 1 place du Tilleul Gumbrechtshoffen, 4 décembre 2023, Gumbrechtshoffen.

Gumbrechtshoffen,Bas-Rhin

Rendez visite aux artisans et découvrez leurs créations et confections artisanales ainsi que locales ! Restauration assurée par les associations locales..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . 0 EUR.

1 place du Tilleul

Gumbrechtshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



Visit the artisans and discover their handmade and local creations and confections! Catering provided by local associations.

Visite a los artesanos y descubra sus creaciones y la artesanía local Catering a cargo de asociaciones locales.

Besuchen Sie die Handwerker und entdecken Sie ihre handwerklichen und lokalen Kreationen und Konfektionen! Für das leibliche Wohl sorgen die örtlichen Vereine.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de tourisme de l’Alsace Verte