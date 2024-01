Concours de danse : Regards chorégraphiques interdépartementaux 2024 1 place du théâtre Montélimar, dimanche 18 février 2024.

Montélimar Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18

fin : 2024-02-18

Un moment unique! Les regards comportent des niveaux de sélection mais ils n’en demeurent pas moins un lieu d’échange unique entre danseurs de tous horizons, professeurs de danse et professionnels. La création est au cœur des regards chorégraphiques!

1 place du théâtre Théâtre Emile Loubet

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



