Concert : Gospel Christmas 1 place du théâtre Montélimar, 1 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Concert de Gospel spécialement pour Noël avec les groupes Magics et Eya..

2023-12-23 20:00:00 fin : 2023-12-23 22:00:00. EUR.

1 place du théâtre Théâtre municipal Emile Loubet

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Gospel concert specially for Christmas with the Magics and Eya groups.

Concierto de gospel especial para Navidad con los grupos Magics y Eya.

Gospelkonzert speziell zu Weihnachten mit den Gruppen Magics und Eya.

Mise à jour le 2023-11-25 par Montélimar Tourisme Agglomération