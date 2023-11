Gala de Noël : « Sur les airs de la fête et de la famille » 1 Place du théâtre Montélimar, 16 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Nous vous donnons rendez-vous pour un gala festif et enjoué. Nous vous attendons nombreux..

2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 22:00:00. EUR.

1 Place du théâtre Théâtre municipal Emile Loubet

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We look forward to seeing you at our festive gala. We look forward to seeing you there.

Esperamos verle en nuestra gala festiva. Esperamos verle allí.

Wir freuen uns auf eine festliche und beschwingte Gala mit Ihnen. Wir erwarten Sie zahlreich.

Mise à jour le 2023-11-24 par Montélimar Tourisme Agglomération