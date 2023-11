Concert de poche : Manuel de Falla, Enrique Granados, Idir, et pièces traditionnelles judéoespagnoles et kabyles 1 place du théâtre Montélimar, 15 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Embarquez pour un voyage à la croisée des cultures, entre Orient et Occident, avec deux artistes aux parcours brillants et complémentaires..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

1 place du théâtre Théâtre Emile Loubet

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Embark on a journey to the crossroads of cultures, between East and West, with two artists with brilliant, complementary backgrounds.

Embárquese en un viaje a la encrucijada de culturas, entre Oriente y Occidente, con dos artistas de trayectorias brillantes y complementarias.

Begeben Sie sich auf eine Reise an den Schnittpunkt der Kulturen, zwischen Orient und Okzident, mit zwei Künstlern, deren Werdegang brillant ist und die sich gegenseitig ergänzen.

Mise à jour le 2023-11-15 par Montélimar Tourisme Agglomération