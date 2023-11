Concert de Noël : Mistral à la clé 1 place du théâtre Montélimar, 9 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Concert de Noël organisé par l’orchestre de Mistral à la Clé..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

1 place du théâtre Théâtre Emile Loubet

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas concert organized by the Mistral orchestra at La Clé.

Concierto de Navidad organizado por la orquesta Mistral en La Clé.

Weihnachtskonzert, das vom Mistral-Orchester im La Clé organisiert wird.

