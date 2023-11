Conférence de François Gemenne 1, place du Théâtre Montélimar, 1 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Spécialiste des questions de géopolitique de l’environnement, François Gemenne rappelle « l’urgence d’agir », en matière de lutte contre les effets du changement climatique..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

1, place du Théâtre Théâtre Emile Loubet

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



François Gemenne, a specialist in environmental geopolitics, reminds us of the « urgent need to act » to combat the effects of climate change.

Especialista en geopolítica del medio ambiente, François Gemenne reitera la « urgente necesidad de actuar » para combatir los efectos del cambio climático.

François Gemenne, Spezialist für Umweltgeopolitik, erinnert an den « dringenden Handlungsbedarf » im Kampf gegen die Auswirkungen des Klimawandels.

