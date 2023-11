Concert : 5 Elèments – Asturia Quartet avec Myroslava Tsybka 1 place du Théâtre Montélimar, 25 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Le 25 novembre, le théâtre de Montélimar accueille le Concert-Show 5ème Élément, joué par le groupe internationalement connu Asturia Quartet avec la cheffe Myroslava Tsybka. Les bénéfices de cette soirée sont versés à l’association Une Main pour Demain..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

1 place du Théâtre Théâtre Emile Loubet

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On November 25, the Montélimar theater will host the 5th Element Concert-Show, performed by the internationally-renowned Asturia Quartet with conductor Myroslava Tsybka. Profits from the evening are donated to the association Une Main pour Demain.

El 25 de noviembre, el teatro Montélimar acogerá el 5º Concierto-Espectáculo Elemento, interpretado por el Cuarteto Asturia, de renombre internacional, y dirigido por Myroslava Tsybka. La recaudación se destinará a la asociación Une Main pour Demain.

Am 25. November findet im Theater von Montélimar die Concert-Show 5ème Élément statt, die von der international bekannten Gruppe Asturia Quartet mit der Dirigentin Myroslava Tsybka gespielt wird. Die Einnahmen dieses Abends gehen an die Organisation Une Main pour Demain.

Mise à jour le 2023-10-25 par Montélimar Tourisme Agglomération