Soirée conférence contre la violence faites aux femmes 1, place du Théâtre Montélimar, 17 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, la Ville de Montélimar et le collectif Ruban Blanc organise une soirée conférence..

2023-11-17 18:30:00 fin : 2023-11-17 . .

1, place du Théâtre Théâtre de Montélimar

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the International Day for the Elimination of Violence against Women, the City of Montélimar and the Ruban Blanc collective are organizing an evening conference.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ciudad de Montélimar y el colectivo Ruban Blanc organizan una conferencia vespertina.

Im Rahmen des Internationalen Tages zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen veranstalten die Stadt Montélimar und das Kollektiv Ruban Blanc einen Vortragsabend.

Mise à jour le 2023-11-08 par Montélimar Tourisme Agglomération