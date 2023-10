Concerts au profit de l’association « Vaincre la mucoviscidose » 1 place du théâtre Montélimar, 10 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Organisé par le Lions Club, en première partie musique du monde et ambiance latino, en seconde partie Le Grand Victor Chante Reggianni..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

1 place du théâtre Théâtre Emile Loubet

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by the Lions Club, opening with world music and Latino ambience, followed by Le Grand Victor Chante Reggianni.

Organizado por el Club de Leones, con músicas del mundo y música latina en la primera parte y Le Grand Victor Chante Reggianni en la segunda.

Organisiert vom Lions Club, im ersten Teil Weltmusik und Latino-Atmosphäre, im zweiten Teil Le Grand Victor Chante Reggianni.

Mise à jour le 2023-10-13 par Montélimar Tourisme Agglomération