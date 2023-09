Concert : Absent grave 1, place du Théâtre Montélimar, 19 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

« L’Absent Grave », propose une chanson française biologique, garantie sans

pesticide, qui peut s’écouter sans modération et sans danger pour la santé. Une

bonne raison de venir découvrir ce groupe à la fantaisie sérieuse et à la rigueur

rigolarde..

1, place du Théâtre Théâtre Emile Loubet

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



« L?Absent Grave » is an organic French song, guaranteed pesticide-free

that can be listened to without moderation or danger to health. A

a good reason to come and discover this group, whose serious fantasy and rigorous

rigor.

« L’Absent Grave » es una canción francesa ecológica, garantizada sin pesticidas

garantizada sin pesticidas, que puede escucharse sin moderación y sin peligro para la salud. A

buena razón para venir a descubrir a este grupo, con su seria imaginación y su riguroso

rigor.

« L’Absent Grave » ist ein biologisches französisches Lied, das garantiert keine Pestizide enthält

es handelt sich um ein pestizidfreies Lied, das ohne Mäßigung und ohne Gefahr für die Gesundheit gehört werden kann. Ein

ein guter Grund, diese Gruppe mit ihrer ernsthaften Phantasie und ihrer rigorosen

rigolarde.

Mise à jour le 2023-09-27 par Montélimar Tourisme Agglomération