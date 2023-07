Théâtre : La Puce à l’oreille – Georges Feydeau 1, place du Théâtre Montélimar, 10 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Raymonde Chantebise, qui est jalouse, croit que son mari, Victor Emmanuel, directeur de la Boston Life Company, la trompe. C’est son inactivité sexuelle qui lui a mis la « puce à l’oreille »..

1, place du Théâtre Théâtre de Montélimar

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A jealous Raymonde Chantebise believes that her husband, Victor Emmanuel, director of the Boston Life Company, is cheating on her. It’s his sexual inactivity that gives her the « bug ».

Una celosa Raymonde Chantebise cree que su marido, Victor Emmanuel, director de la Boston Life Company, la engaña. Fue su inactividad sexual lo que la puso sobre aviso.

Raymonde Chantebise ist eifersüchtig und glaubt, dass ihr Mann Victor Emmanuel, Direktor der Boston Life Company, sie betrügt. Seine sexuelle Inaktivität ist es, die ihr den « Floh ins Ohr » gesetzt hat.

