Comédie : Ex utero 1, place du Théâtre Montélimar, 5 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Un seule-en scène avec Sabrina Nanni Une comédie drôle et captivante qui aborde les enjeux de la santé au féminin avec intelligence et sensibilité !.

2023-10-05 fin : 2023-10-05 . .

1, place du Théâtre Théâtre Emile Loubet

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A one-woman show starring Sabrina Nanni A funny, captivating comedy that tackles women’s health issues with intelligence and sensitivity!

Un espectáculo en solitario protagonizado por Sabrina Nanni ¡Una comedia divertida y cautivadora que aborda los retos de la salud femenina con inteligencia y sensibilidad!

Ein Solo mit Sabrina Nanni Eine witzige und fesselnde Komödie, die die Herausforderungen der weiblichen Gesundheit mit Intelligenz und Sensibilität behandelt!

Mise à jour le 2023-09-26 par Montélimar Tourisme Agglomération