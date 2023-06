Concert-découverte L’Air des Songes de Louise O’sman 1 place du Théâtre La Ciotat, 10 juin 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Une artiste qui, par la singularité, l’originalité et l’inspiration qui la caractérisent, se range aux côtés d’une jeune génération redonnant chair et âme à la chanson française..

2023-06-10 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-10 . .

1 place du Théâtre Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique Zino Francescatti

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An artist whose singularity, originality and inspiration place her alongside a younger generation who are breathing new life and soul into French chanson.

Una artista cuya singularidad, originalidad e inspiración la sitúan junto a una generación más joven que insufla nueva vida y alma a la chanson francesa.

Eine Künstlerin, die sich mit ihrer Einzigartigkeit, Originalität und Inspiration, die sie auszeichnet, an die Seite einer jungen Generation stellt, die dem französischen Chanson wieder Fleisch und Seele verleiht.

