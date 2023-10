BOURSES AUX JOUETS ET AUX LIVRES, AFFAIRES DE PUÉRICULTURE 1 Place du Sô Le Val-d’Ajol, 9 décembre 2023, Le Val-d'Ajol.

Le Val-d’Ajol,Vosges

C’est le moment de faire du tri dans votre grenier et de participer à nos bourses aux jouets/ livres qui ont lieu le samedi 09 décembre 2023 de 10h à 17h à la salle des fêtes au Val d’Ajol.

4€ la table (max 3 tables par personne)

Inscription obligatoire et règlement auprès de la MJC avant le jeudi 21 septembre 2023.. Tout public

Samedi 2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. 4 EUR.

1 Place du Sô Salle des fêtes

Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est



It’s time to sort out your attic and take part in our toy and book fairs on Saturday, December 09, 2023 from 10am to 5pm at the Salle des Fêtes in Val d’Ajol.

4? per table (max 3 tables per person)

Registration and payment to the MJC before Thursday, September 21, 2023.

Es hora de vaciar el desván y participar en nuestras ferias del juguete y del libro el sábado 09 de diciembre de 2023 de 10h a 17h en la Salle des Fêtes de Le Val d’Ajol.

4? por mesa (máximo 3 mesas por persona)

La inscripción y el pago deben realizarse en el MJC antes del jueves 21 de septiembre de 2023.

Es ist an der Zeit, Ihren Dachboden zu sortieren und an unseren Spielzeug- und Bücherbörsen teilzunehmen, die am Samstag, den 09. Dezember 2023 von 10 bis 17 Uhr im Festsaal in Le Val d’Ajol stattfinden.

4? pro Tisch (max. 3 Tische pro Person)

Anmeldung und Bezahlung bis Donnerstag, den 21. September 2023 bei der MJC.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT REMIREMONT