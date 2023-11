Dédicace par l’Auteur – Nicod’spectives – Livre d’Aquarelles 1 place du Reviron Châtillon-en-Diois, 17 décembre 2023, Châtillon-en-Diois.

Châtillon-en-Diois,Drôme

Guy Nicod présente quelques-uns de ses tableaux et son livre Nicod’spectives, rétrospective de ses aquarelles depuis 10 ans. Rencontre, dédicace, et occasion de se procurer ses œuvres..

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 12:00:00. .

1 place du Reviron Bibliothèque Municipale

Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Guy Nicod presents some of his paintings and his book Nicod’spectives, a retrospective of his watercolors over the past 10 years. There will be a meeting, a book signing and an opportunity to buy his work.

Guy Nicod presenta algunos de sus cuadros y su libro Nicod’spectives, una retrospectiva de sus acuarelas de los últimos 10 años. Habrá un encuentro, una firma de libros y la oportunidad de comprar su obra.

Guy Nicod stellt einige seiner Bilder und sein Buch Nicod’spectives vor, eine Retrospektive seiner Aquarelle aus den letzten 10 Jahren. Treffen, Signieren und Gelegenheit, seine Werke zu erwerben.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme du Pays Diois