Le raisin et les moutons à travers les livres 1 place du Reviron, 10 juin 2023, Châtillon-en-Diois.

Châtillon-en-Diois,Drôme

Dans le cadre de la fête de la transhumance, petits et grands, venez résoudre des énigmes, explorer des livres pour découvrir les univers des bergers et des vignerons du Diois.

à partir de 8 ans, enfants accompagnés, gratuit..

2023-06-10 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-10 17:30:00. .

1 place du Reviron Bibliothèque municipale

Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the festival of the transhumance, young and old, come and solve riddles, explore books to discover the universe of the shepherds and wine growers of the Diois.

from 8 years old, accompanied children, free.

En el marco de la fiesta de la trashumancia, grandes y pequeños, vengan a resolver enigmas y explorar libros para descubrir el mundo de los pastores y viticultores de Diois.

a partir de 8 años, niños acompañados, gratis.

Im Rahmen des Festes der Transhumanz können Groß und Klein Rätsel lösen und Bücher erforschen, um die Welt der Hirten und Winzer des Diois zu entdecken.

ab 8 Jahren, Kinder in Begleitung, kostenlos.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme du Pays Diois