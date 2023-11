Noëls d’Autrefois 1, place du prieuré Souvigné, 3 décembre 2023, Souvigné.

Souvigné,Deux-Sèvres

Profitez de l’exposition 2023 aux couleurs de Noël au Musée de la Vie Rurale et de la Coiffe à Souvigné.

Plongez dans l’ambiance des Noëls d’autrefois.

Suivez l’évolution des us et coutumes, notamment dans les salles de classe, et découvrez les jouets des années 30 et 50.

Connaissez-vous la tradition de la bûche de Noël du Poitou ?

A découvrir les dimanches 3, 10 et 17 décembre de 14h à 17h.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. EUR.

1, place du prieuré Musée de la Vie Rural et de la Coiffe

Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Enjoy the 2023 Christmas exhibition at the Musée de la Vie Rurale et de la Coiffe in Souvigné.

Immerse yourself in the Christmas atmosphere of yesteryear.

Follow the evolution of customs and habits, particularly in classrooms, and discover toys from the 30s and 50s.

Do you know the tradition of the Poitou Yule log?

Sundays, December 3, 10 and 17, 2pm to 5pm

Disfrute de la exposición de Navidad 2023 en el Museo de la Vida Rural y de la Cofia de Souvigné.

Sumérjase en el ambiente de las Navidades de antaño.

Siga la evolución de las costumbres y tradiciones, sobre todo en las aulas, y descubra los juguetes de los años 30 y 50.

¿Conoce la tradición del tronco de Navidad de Poitou?

A descubrir los domingos 3, 10 y 17 de diciembre de 14:00 a 17:00 horas

Genießen Sie die Ausstellung 2023 in den Farben von Weihnachten im Musée de la Vie Rurale et de la Coiffe (Museum des Landlebens und der Kopfbedeckung) in Souvigné.

Tauchen Sie ein in die Atmosphäre des Weihnachtsfestes von früher.

Verfolgen Sie die Entwicklung der Sitten und Gebräuche, insbesondere in den Klassenzimmern, und entdecken Sie Spielzeug aus den 30er und 50er Jahren.

Kennen Sie die Tradition der « Bûche de Noël du Poitou »?

Zu entdecken an den Sonntagen 3., 10. und 17. Dezember von 14h bis 17h

