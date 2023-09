Concerts : Voyage au coeur de la musique ancienne – à Niort 1 Place du Pilori Niort, 27 novembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Le département musiques anciennes du Conservatoire de Niort Agglo vous invite à 3 concerts de poche, pour découvrir la poésie et la musique du Moyen-Âge à la fin de la Renaissance.

Gratuit. Places limitées, réservation au 05 49 78 74 11.

2023-11-27 fin : 2023-11-29 . EUR.

1 Place du Pilori

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The early music department of the Niort Agglo Conservatory invites you to 3 pocket concerts, to discover poetry and music from the Middle Ages to the end of the Renaissance.

Free admission. Places limited, booking on 05 49 78 74 11

El departamento de música antigua del Conservatorio de Niort Agglo le invita a 3 conciertos de bolsillo, para descubrir la poesía y la música desde la Edad Media hasta el final del Renacimiento.

Entrada gratuita. Plazas limitadas, reservas en el 05 49 78 74 11

Die Abteilung für Alte Musik des Konservatoriums von Niort Agglo lädt Sie zu drei Taschenkonzerten ein, bei denen Sie die Poesie und Musik des Mittelalters bis zur Spätrenaissance entdecken können.

Die Teilnahme ist kostenlos. Begrenzte Plätze, Reservierung unter 05 49 78 74 11

Mise à jour le 2023-09-01 par OT Niort Marais Poitevin