Exposition : Ecrire à l’époque d’Aliénor, chartes, chevalerie et poésie – à Niort 1 Place du Pilori Niort Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Niort Exposition : Ecrire à l’époque d’Aliénor, chartes, chevalerie et poésie – à Niort 1 Place du Pilori Niort, 14 novembre 2023, Niort. Niort,Deux-Sèvres Exposition Ecrire au temps d’Aliénor, du 14 novembre au 30 décembre 2023.

Visite des groupes en matinée sur inscription, sauf :

– le mercredi 1e novembre 2023

– le samedi 11 novembre 2023

– le lundi 25 décembre 2023 Réservation par téléphone au : 05 49 78 74 11.

2023-11-14 fin : 2023-12-30 19:00:00. EUR.

1 Place du Pilori

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Ecrire au temps d’Aliénor exhibition, November 14 to December 30, 2023.

Morning group visits by prior arrangement, except :

– wednesday, November 1, 2023

– saturday, November 11, 2023

– monday, December 25, 2023 Reservations by telephone: 05 49 78 74 11 Exposición titulada Ecrire au temps d’Aliénor (Escribir en tiempos de Leonor), del 14 de noviembre al 30 de diciembre de 2023.

Visitas en grupo por la mañana previa concertación, excepto :

– miércoles 1 de noviembre de 2023

– sábado 11 de noviembre de 2023

– lunes 25 de diciembre de 2023 Reservas por teléfono: 05 49 78 74 11 Ausstellung Ecrire au temps d’Aliénor, vom 14. November bis zum 30. Dezember 2023.

Gruppenbesuche am Vormittag nach Anmeldung, außer :

– mittwoch, den 1. November 2023

– samstag, den 11. November 2023

