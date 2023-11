Noël en Velay 1 place du Martouret Le Puy-en-Velay, 8 décembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

La magie de Noël s’invite en Ville !

La Ville du Puy-en-Velay se pare de ses plus beaux habits de lumière pour vous offrir une ambiance féerique à l’approche des fêtes..

2023-12-08 fin : 2023-01-07 . .

1 place du Martouret Mairie du Puy en Velay

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The magic of Christmas comes to town!

The town of Le Puy-en-Velay is decked out in its finest Christmas lights for a magical atmosphere as the festive season approaches.

La magia de la Navidad llega a la ciudad

La ciudad de Le Puy-en-Velay se engalana con sus mejores luces navideñas para crear un ambiente mágico en vísperas de las fiestas.

Der Weihnachtszauber hält Einzug in die Stadt!

Die Stadt Le Puy-en-Velay schmückt sich mit den schönsten Lichtern, um Ihnen eine märchenhafte Vorweihnachtsstimmung zu bieten.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay